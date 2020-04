Pistocchi: “Sarri dovrebbe pensare alle sue dichiarazioni quando allenava il Napoli”

Pistocchi su Twitter suggerisce a Sarri di ripensare a quanto diceva lui contro la Juve quando era sulla panchina del Napoli

Pungolato su Twitter in merito alle dichiarazioni rilasciate ieri dall’allenatore della Juventus Maurizio Sarri che ha detto di essere rimasto turbato dall’odio che circonda i bianconeri e lui da quando ne è diventato tecnico, Pistocchi ha risposto. Il giornalista non ha perso l’occasione per punzecchiare Sarri riferendosi alle dichiarazioni rilasciate quando era sulla panchina del Napoli e criticava invece la Juve

Sarri dovrebbe chiedere cosa pensa delle sue dichiarazioni a quel Sarri che allenava il Napoli 🥱 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 18, 2020