Nono giorno consecutivo in Cina senza decessi

La Commissione Nazionale per la salute ha reso noto che i numeri in Cina sono i più bassi dall’inizio di gennaio. Solo 838 casi e nessuno a Wuhan

Solo 49 pazienti affetti dal coronavirus in Cina su un totale di 838 versano in condizioni critiche: si tratta del bilancio più basso dalla fine di gennaio. Lo ha reso noto oggi la Commissione nazionale per la salute. Per la prima volta, inoltre, nessuno di questi casi si registra a Wuhan, la città epicentro del virus dove si contano ancora 23 casi di contagio. Per il nono giorno consecutivo, infine, le autorità cinesi non hanno registrato nuovi decessi legati al Covid-19: il bilancio ufficiale dei morti rimane così invariato a quota 4.632 a fronte di 82.816 casi. Finora 77.346 persone sono guarite.