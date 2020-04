Gary Hoffman è il nuovo presidente della Premier League

La Premier League ha un nuovo presidente. E’ Gary Hoffman, eletto oggi all’unanimità in videoconferenza. Dal 1° giugno sostituirà il presidente ad interim Claudia Arney.

Hoffman è attualmente presidente di Monzo Bank Limited, Hastings Group Holdings plc e Coventry Building Society. Prima di ricoprire il nuovo incarico, lascerà il gruppo Hastings.

E’ stato già presidente della Football Foundation, presidente di Visa Europe, vicepresidente del Coventry City ed è stato nominato a capo di Northern Rock. Ha iniziato la sua carriera in Barclays.

Hoffman ha così commentato la notizia della sua nomina

«Il calcio è stato fondamentale nella mia vita da tifoso, amministratore e nella mia carriera professionale, quindi è un onore entrare a far parte della Premier League. Durante il mio periodo alla Football Foundation, ho visto come la crescita della Premier League, per diventare la competizione sportiva più seguita al mondo, abbia contribuito a farle svolgere un ruolo sempre più centrale nelle comunità di tutto il paese. Ora tutti nel calcio, in patria e all’estero, si stanno unendo per sostenersi l’un l’altro durante l’emergenza COVID-19. Sono convinto che questo spirito di solidarietà aiuterà il gioco che amiamo e la Premier League a resistere a lungo nel futuro».