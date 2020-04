Ferlaino: «Campionato al Sud? Immagina la Juve che gioca sempre al San Paolo? Io proprio no»

Su Repubblica Napoli un’intervista a Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli. Parla della squadra azzurra, della scelta di Gattuso dopo l’esonero di Ancelotti.

Era l’unico da prendere per risollevare il Napoli, «e ci stava riuscendo».

Sull’ipotesi, in realtà certezza, della Serie A a porte chiuse, dice:

«Sicuramente è un altro calcio. Una conseguenza inevitabile, bisognerà adattarsi, ma per me lo scudetto va assegnato in campo. I campionati si vincono in campo e non a tavolino. Questo è l’aspetto principale. Bisogna trovare il modo di giocare ad ogni costo e in tutta sicurezza. Vedremo cosa deciderà il coronavirus. Dipende da lui, dovrà adeguarsi pure la Federcalcio».