E’ di Seattle il primo volontario che si è sottoposto al vaccino anti Covid-19

Su La Stampa. Ha 29 anni, si sottoporrà a due iniezioni (la prima oggi, la seconda a maggio) e guadagnerà mille euro. Il verdetto arriverà per la fine dell’estate

E’ di Seattle il primo volontario che ha deciso di prestarsi alla sperimentazione del vaccino anti Covid-19. Si chiama Ian Haydon, ha 29 anni, lavora come specialista in comunicazione all’Università di Washington e si è fatto iniettare per primo (su 45 volontari) la dose. Lo scrive La Stampa.

Il vaccino è quello studiato dalla società biotech Moderna Therapeutics. Finanziato dalla Bill and Melinda Gates Foundation, è stato creato dalla società Inovio Pharmaceuticals. Si basa sulla manipolazione dell’Rna, il materiale genetico del coronavirus.

Spiega il quotidiano:

“Una parte, inserita in una nanoparticella lipidica, cioè di grasso, entrerà nel suo organismo e dovrà produrre la proteina con cui il Covid-19 attacca le nostre cellule. È la famosa e maledetta «spike». A quel punto sarà il sistema immunitario di Haydon a dover produrre gli anticorpi. E quindi, come succede con ogni vaccino, a immunizzarsi”.

Haydon e gli altri riceveranno mille euro per sottoporsi al vaccino. La trafila prevede due iniezioni e poi gli esami per verificare l’immunità. La seconda dose gli sarà inoculata a maggio e il primo verdetto è atteso per la fine dell’estate.