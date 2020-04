Cobolli Gigli: “Del Piero? Forse non era simpatico ad Agnelli. Nedved inadatto”

L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato ai microfoni di Road 2 Sport. Tra i temi affrontati anche l’assenza di Del Piero dal quadro dirigenziale bianconero e il ruolo di Pavel Nedved.

Su Del Piero, storica bandiera della Juve dimenticata dal club:

“Mi domando anch’io il perché non sia in società. Forse non stava simpatico ad Andrea Agnelli”.