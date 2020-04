Borrelli: 525 nuovi decessi, il dato più basso dal 19 marzo. Non abbassare la guardia 

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha fatto il punto sulla situazione dell’epidemia in Italia. Ci sono alcuni dati positivi. Innanzitutto si riduce il numero di ricoveri nei reparti ordinari. Anche i ricoveri in terapia intensiva si riducono, lasciando oggi liberi 17 posti.

Proprio per questo motivo, si interrompe il trasferimento dei pazienti in altri Paesi.

“La situazione degli ospedali in Lombardia è tale da non richiedere più un alleggerimento. La Cross è pronta a riattivarsi in caso di necessità anche per altre regioni in difficoltà”.