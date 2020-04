Bennato: «Un tempo cenavo con Maradona, adesso mi diverto con Mertens»

La Gazzetta dello Sport intervista Edoardo Bennato. Il cantautore napoletano ha appena composto una canzone, con il fratello Eugenio, i cui proventi andranno all’Ospedale dei Colli di Napoli. Si intitola “La realtà non può essere questa”.

Si lascia andare ai ricordi e ne tira fuori uno su Maradona, legato ai tempi di “Notti magiche”, cantata in duetto con Gianna Nannini per i Mondiali ’90.

Bennato racconta che Diego gli è sempre piaciuto e che si frequentavano spesso.

«Sì. Mi è sempre piaciuto perché è semplice e istintivo, quasi animalesco. Se vedeva per terra il tappo di una bottiglia gli dava un calcio come un ragazzino perché si divertiva. Si sentiva privilegiato perché era nato nella povertà, era molto generoso come se dovesse ripagare il conto con il destino. Una volta eravamo in un ristorante romano con Gianni Minà, finito il pasto Diego andò in cucina ed elargì mance pazzesche a cuochi e lavapiatti! Certo, aveva i suoi difetti, ma ha mantenuto uno sguardo verso i più deboli e, se ci pensate bene, viveva imprigionato come noi adesso: come poteva uscire tranquillo per le strade, Diego, a Napoli?».