Ancora in calo i ricoveri in Italia, ma i morti restano 578

I dati forniti dalla Protezione civile in conferenza stampa. I positivi sono +1127. Le terapie intensive liberano 107 posti, gli altri reparti ne liberano 368. In Lombardia calo dei contagiati e dei ricoverati (non dei decessi)

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha dato conto dei dati dell’epidemia di Coronavirus in Italia nel corso della conferenza stampa quotidiana.

In calo i ricoverati, sia in Italia che in Lombardia. Nel Paese i positivi crescono di 1127 (in Lombardia + 827 contro i +1012 di ieri). Nelle terapie intensive si liberano 107 posti (48 in Lombardia), mentre gli altri reparti ne liberano 368.

I morti, in Italia, sono sempre alti. Oggi sono 578 i decessi, contro i 602 di ieri (235 oggi nella sola Lombardia, dove ieri erano 241).