Verona e Milan ko (oltre al Parma), ottimi risultati per il Napoli

Gli azzurri conservano tre punti di vantaggio sui rossoneri cui non basta Ibrahimovic. Doppietta di Quagliarella che rimonta il Verona

Ottimi risultati in chiave Europa League per il Napoli che conserva il sesto posto in classifica e lo rafforza. Hanno perso tutte le sue rivali nella corsa alla qualificazione europea. Il Parma ha perso nell’anticipo contro la Spa. Poi, alle 15 sono scesi in campo il Milan e il Verona.

I rossoneri hanno perso in casa 2-1 dal Genoa, con reti di Pandev e Cassata. Inutile il gol di Ibrahimovic.

Il Verona è andato in vantaggio a Marassi con Zaccagli, poi una doppietta di Quagliarella ha salvato i blucerchiati e migliorato l’umore di Ranieri.

Il Napoli ha 39 punti in classifica, 3 in più rispetto al Milan, a 35 Verona e Parma che hanno una partita in meno