Ufficiale: il Napoli tornerà in campo col Verona venerdì alle 18:30

La Lega ha ufficializzato il nuovo calendario, delle giornate slittate: gli azzurri giocheranno contro la Spal domenica 22 marzo alle 15

Ora c’è l’ufficialità della Lega: il Napoli torna in campo venerdì prossimo, alle 18:30, a Verona. La Serie A reso noti i nuovi orari per la 27esima e per la 28esima giornata. La novità sono proprio i due anticipi di venerdì 13 marzo.

Ecco dunque il “nuovo” programma delle prossime giornate di campionato:

Venerdì 13 marzo

Verona-Napoli, ore 18.30 (Sky)

Bologna-Juventus, ore 20.45 (Sky)

Sabato 14 marzo

Spal-Cagliari, ore 15.00 (Sky)

Genoa-Parma, ore 18.00 (Sky)

Torino-Udinese, ore 20.45 (Dazn)

Domenica 15 marzo

Lecce-Milan, ore 12.30 (Dazn)

Atalanta-Lazio, ore 15.00 (Sky)

Fiorentina-Brescia, ore 15.00 (Dazn)

Inter-Sassuolo, ore 18.00 (Sky)

Roma-Sampdoria, ore 20.45 (Sky)

Venerdì 20 marzo

Lazio-Fiorentina, ore 20.45 (Sky)

Sabato 21 marzo

Brescia-Genoa, ore 15.00 (Sky)

Sampdoria-Bologna, ore 18.00 (Sky)

Juventus-Lecce, ore 20.45 (Dazn)

Domenica 22 marzo

Sassuolo-Verona, ore 12.30 (Dazn)

Cagliari-Torino, ore 15.00 (Sky)

Napoli-Spal, ore 15.00 (Sky)

Udinese-Atalanta, ore 15.00 (Dazn)

Milan-Roma, ore 18.00 (Sky)

Parma-Inter, ore 20.45 (Sky)