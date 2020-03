Tuttosport: ipotesi slittamento finale per recuperare le semifinali di Coppa Italia

Si giocherebbero dopo la fine del campionato, presumibilmente mercoledì 27 maggio, per poi disputare la finale a Milano il giorno domenica 31 maggio

Dopo la decisione del rinvio delle due semifinali di Coppa Italia, tra cui Napoli-Inter, presa per porre rimedio all’emergenza coronavirus, c’è grande per sapere quali saranno le date in cui verranno recuperate. Al vaglio ci sono mille possibilità, Tuttosport lancia una nuova possibilità per lo svolgimento delle due partite che coinvolge anche lo slittamento della finale

Il calendario è diventato talmente fitto, che si immagina le due semifinali rimaste in sospeso, potrebbero essere giocate subito dopo la fine del campionato, presumibilmente mercoledì 27 maggio, per poi disputare la finale a Milano il giorno domenica 31 maggio.