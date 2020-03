Le società ne hanno discusso ieri e la richiesta verrà portata alla Fifa. È chiaro che causerebbe uno slittamento anche del prossimo mercato invernale

Non solo calcio giocato, tra le preoccupazioni dei club di serie A emerse nella riunione di ieri, anche la rimodulazione del prossimo mercato. Come riporta Tuttosport, nel caso in cui il campionato sforasse oltre il 30 giugno, i club vorrebbero una proroga della sessione di calciomercato fino a fine settembre o addirittura ai primi giorni di ottobre.

La proposta sarà riportata alla Fifa, a cui spetta la decisione, ma è chiaro che uno slittamento simile provocherebbe a catena anche quello della prossima sessione invernale di calciomercato