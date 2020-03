Tardelli: «Il coronavirus ci cambierà, il calcio deve capire che è arrivato il momento di ridimensionarsi»

Al Corsport: «È qualcosa di molto simile a una guerra. I soldi, il potere non possono essere il fondamento di tutto. Spero che questa vicenda possa far bene a tutti»

Lunga intervista concessa da Marco Tardelli – adesso candidato alla presidenza dell’associazione calciatori – al Corriere dello Sport. Parla ovviamente dell’emergenza coronavirus.

Uscire da un tunnel di questo genere fornirà energia. Spero che questa vicenda possa fare bene a tutti. A tutto il calcio? A tutti noi. Guarderemo la vita in una maniera diversa. Questa esperienza c’insegnerà che continuare a massacrare la natura come stiamo facendo è male. La natura pensa da sola a presentare il conto. Il calcio, ma non solo il calcio, dovrà capire che è arrivato il momento di ridimensionarsi, di calmierarsi. Dobbiamo rivedere un po’ tutto, comprendere dagli errori del passato come garantirci un futuro. Io penso che possa accadere. Anche se l’essere umano ha la memoria corta.

Non posso dire che sia come la guerra. Non l’ho conosciuta. Però mi sembra qualcosa di molto simile. Solo che in guerra ti venivano a stanare. Il Coronavirus puoi evitarlo standotene tranquillo in casa tua. Abbiamo tante chance in più, approfittiamone. I soldi vengono e vanno, la guerra ha distrutto tutto eppure siamo riusciti a ripartire. Ce la faremo anche in questa situazione, se tutti lo vogliamo.