Sky: Koulibaly in gruppo, restano da migliorare tenuta fisica e sicurezza

Il difensore senegalese ha effettuato l’allenamento con i compagni di squadra. Ancora un po’ e potrà tornare ad essere protagonista in azzurro

Kalidou Koulibaly è sempre più vicino al recupero. Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, il difensore senegalese ha effettuato l’allenamento con i compagni di squadra. Niente lavoro differenziato. Ora Kalidou ha solo bisogno di migliorare la tenuta fisica e la sicurezza.

Se sistemerà questi due aspetti potrà tornare ad essere protagonista nel finale di stagione del Napoli che è alle porte. Il difensore aspira a essere presente in campo contro il Barcellona. Una partita importantissima per il Napoli, che segnerà il futuro della squadra in Champions. Chissà se riuscirà a recuperare del tutto per farsi scegliere da Gattuso.