Ronaldo in versione allenatore: «Tu devi puntare più verso la porta». «Tu più veloce»

Sul CorSport il retroscena di Lione-Juve. Le telecamere di Rmc Sport beccano il portoghese che, nel tunnel verso il campo, dà indicazioni ai compagni, come se fosse Sarri

Sul Corriere dello Sport Cristiano Ronaldo in versione allenatore. Il quotidiano sportivo racconta un retroscena della partita della Juventus contro il Lione. Nell’intervallo CR7 ha fatto le veci di Sarri catechizzando la squadra nel tunnel che dagli spogliatoi portava in campo.

Il tutto è stato svelato dalle telecamere di Rmc Sport, con un servizio dedicato alla notte francese di Ronaldo.

Tra primo e secondo tempo di una partita iniziata malissimo per i bianconeri, il portoghese ha dato indicazioni ai compagni su cosa fare al rientro in campo. Le telecamere lo hanno beccato mentre parlava con Dybala.

“«Il centrocampo non ci accompagna, siamo soli», dice CR7. «Non la prende nessuno», ribadisce a sua volta la Joya. «Anche sulle seconde palle, niente», completa il ragionamento Ronaldo. Per poi passare a scuotere altri compagni, quantomeno quelli che dovrebbero sostenere gli attaccanti. Si comincia con Juan Cuadrado, terza punta sulla carta e a Lione forse solo su quella: «Tu devi puntare di più verso la porta». E ancora nei confronti di Miralem Pjanic, nel bene come nel male polso dello stato di salute di tutta la Juve: «Più veloce». Che poi è quello di cui si è lamentato sostanzialmente lo stesso Sarri”.