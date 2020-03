Repubblica: pronto un test rapido per il coronavirus, la Campania ne ha già ordinati un milione

Repubblica riporta un’interessante novità per la lotta al coronavirus che riguarda gli asintomatici, Fino ad oggi la difficoltà di effettuare i test ha reso difficile farli a chi non avesse sintomi evidenti della malattia, ma un’azienda pugliese ha messo a punto un nuovo test rapido.

un progetto dell’azienda barese Alpha Pharma, specializzata in biotecnologie, che prevede un test rapido effettuato con una goccia di sangue per verificare in soli 15 minuti la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM e IgG anti-Covid-19 nel sangue umano (prelevato da vena o dal polpastrello) nel siero o nel plasma.

Secondo i test effettuati il risultato negativo nel soggetto che utilizza il kit è sicuro al 100%, mentre l’esito positivo è altamente affidabile: in questo modo il sospetto positivo, vista la rapidità della risposta, ha comunque la possibilità di isolarsi e chiedere un approfondimento del suo caso.