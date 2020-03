Pioli: “Siamo di fronte a un’emergenza. Dobbiamo regalare ai tifosi qualche momento di svago e felicità”

L’allenatore del Milan: “La rifinitura a San Siro? L’abbiamo fatta per aiutarci a capire cosa troveremo domani. Dobbiamo dimostrare grande concentrazione”

Alla vigilia di Milan-Genoa, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni del canale telematico del Milan.

Il tecnico ha spiegato il motivo per cui ha scelto di fare l’allenamento di rifinitura a San Siro.

“L’abbiamo fatta per aiutarci a capire cosa troveremo domani. E’ una situazione a cui non siamo abituati che però non deve diventare un alibi. Siamo di fronte a un’emergenza e dobbiamo dimostrare grande concentrazione. Non abbiamo i tifosi sugli spalti ma li avremo tutti davanti alla televisione e dobbiamo cercare di regalare loro qualche momento di svago e di felicità in questo momento difficile”.

“I nostri tifosi sicuramente saranno davanti alla televisione perché in questo senso non ci è mai mancato l’apporto. Sentiremo lo stesso il sostegno dei tifosi anche se lontani e anche se avremmo voluto giocare con loro”.