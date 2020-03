Oms: “Se non diamo priorità alla protezione di medici e infermieri molte persone moriranno”

Nel briefing da Ginevra il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha lanciato un allarme sui contagi da Covid-19 tra medici e infermieri.

“Ci sono voluti 67 giorni per arrivare ai primi centomila contagi, 11 giorni per 200mila e 4 giorni per trecentomila. Il personale sanitario può svolgere efficacemente il proprio lavoro solo quando può lavorare in sicurezza. Continuiamo a ricevere notizie allarmanti da tutto il mondo di un gran numero di contagi tra gli operatori sanitari. Anche se facciamo tutto il resto nel modo giusto, se non diamo la priorità alla protezione degli operatori sanitari, molte persone moriranno perché l’operatore sanitario che avrebbe potuto salvare loro la vita è malato”.