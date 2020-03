Monchi: “La Roma? Per mesi sono stato lasciato solo. Non è stato facile”

Il ds del Siviglia: “Tutti dicevano ‘Lui è Monchi, è bravissimo’. In realtà per quattro mesi nessuno si è preoccupato di aiutarmi come persona”

In occasione di un convegno tenutosi all’Università di Siviglia, Monchi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo passato alla Roma. Tra pochi giorni il Siviglia giocherà con i giallorossi in Europa League.

“Per mesi sono stato lasciato solo. Quando ho accettato la proposta, ho anche accettato di cambiare habitat, lasciando la famiglia qui. Ci ho messo quattro mesi a capire solo dove fossi capitato. Tutti dicevano: ‘Lui è Monchi, è bravissimo, in fondo ha solo cambiato ufficio’. In realtà per quattro mesi nessuno si è preoccupato di aiutarmi come persona. E non è stato facile”.