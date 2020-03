La Uefa prende atto che non si giocheranno Roma-Siviglia e Inter-Getafe

Davanti al “no” secco della Roma e del Getafe alle trasferte, anche il governo del calcio europeo s’è arreso. Rinviati i due match di Europa League, ma è solo il primo passo verso la chiusura

La Uefa si arrende. Inter-Getafe e Siviglia-Roma non si giocheranno. Non domani. Lo ha comunicato l’Uefa motivando ufficialmente il rinvio con le restrizioni del governo spagnolo sui voli da e per l’Italia. Decidendo una cosa già decisa, da altri.

Il Getafe aveva comunque già fatto sapere che non sarebbe andato in Italia a causa del rischio contagio, e anche la Roma aveva preso posizione annullando la trasferta. L’unica ancora acquattata in trincea in difesa di un calendario ormai crollato, era proprio l’Uefa. L’ultimo baluardo dei contratti con le tv, gli sponsor e tutto il pacchetto di interessi in preda ad una crisi di distacco della realtà.

Davanti al “no” delle due società, con il corollario di impedimenti burocratici e blocchi sanitari in divenire, il governo del calcio europeo non ha potuto far altro che arrendersi all’evidenza. Il calcio sta chiudendo, come tutto il resto: le coppe europee non potevano sperare di sopravvivere al collasso.

Ora non resta che aspettare il prossimo passo: la sospensione di tutte le competizioni. Ci stiamo arrivando, velocissimi.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.

🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸 — UEFA (@UEFA) March 11, 2020