Dopo il Getafe, anche la Roma non va in trasferta. Uefa spalle al muro. Si fermano le coppe europee?

Il club giallorosso annuncia che non andrà in Spagna e comunica che la Uefa darà ulteriori indicazioni. Forse i brontosauri della Uefa hanno capito

Se avessimo aspettato la Uefa, avremmo giocato tra ospedali da campo e reparti di terapia intensiva di fortuna. I brontosauri della Uefa – completamente inadeguati – sono stati assaliti e scavalcati dalla realtà. Credevano di essere extraterritoriali e sovranazionali.

Il Getafe ha annunciato che non andrà a giocare a Milano in Europa League. E la Roma, con un tweet, che non andrà a Siviglia a giocare l’andata della stessa Europa League.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA

— AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

La Roma annuncia che la Uefa darà ulteriori informazioni. A questo punto è lecito immaginare che anche le coppe europee- con colpevole ritardo – si fermino. Meglio tardi che mai. Anche se la figuraccia resta.