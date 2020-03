La soluzione del Napoli per arrivare a Barcellona: atterrare a Perpignano-Rivesaltes e proseguire in pullman

Finora la Champions è andata invece avanti normalmente e solo per questo resta in bilico il destino della rivincita tra Barcellona e Napoli al Camp Nou, con il club azzurro che sta approntando un piano di viaggio alternativo per arrivare lo stesso in Catalogna. L’aeroporto più vicino dove il charter con a bordo la squadra potrebbe atterrare, in mancanza di una deroga, è quello in territorio francese di Perpignano- Rivesaltes. Da lì Gattuso e i giocatori dovrebbero poi proseguire in autobus per poco meno di 200 chilometri, fino a destinazione.