La Curva B ha spiegato all’Italia cosa vuol dire essere napoletani

Rinviamo pure le partite di tressette nei circoli dei vecchietti, ma ad asso pigliatutto non vincerete mai

1) Rinviamo pure le partite di tressette nei circoli dei vecchietti però vi prego, continuate ancora a giocare a scopa con l’indecenza, tanto potete sbattervi quanto volete ma ad asso pigliatutto non vincerete mai!😎

2) Il Torino si è giocato tutto nei primi quaranta secondi per dare il tempo ad Ospina di impegnarsi i nostri fegati al banco delle uscite, poi il capitano ha suonato il violino e Kostas ci ha cantato sopra. Lorenzo mio 😍

3) Gio’Gio’ ara la fascia e la ricama, è una quercia! Sia nella tempesta, sia nella serenità sempre allo stesso posto, con la stessa identica forza. Sei mesi da fenomeno!🥰

4) Dovevano chiudere tutti per accorgersi che senza di loro non riusciamo più a ritrovarci

Guagliu’ ‘o cinese chiuso è na tarantella! Non ti salvi più all’ultimo! Ecco per noi Demme è il cinese, però Lobotka è un’alternativa buona che ti eri scordato di avere!😅

5) Quando Piotr parte lo accompagna un aurea divina tipo il carretto di Apollo con il sole sopra. La luce la porta che è una meraviglia! Chi lo nega deve parlare d’altro, per esempio di giardinaggio😌

6) Dobbiamo chiudere le partite! Siamo stati capaci di giocare ad una porta e di finire col cuore in gola! Quasi a scordarsi che la ciorta nu poco né vo’ per sfrucilarci! Volevo il clean sheet, uffa! 😐

7) È chiaro che sia un campionato alterato, una evidente arroganza di palazzo che ne decide, in maniera approssimativa e sciocca, le sorti. Giochiamo solo noi in pratica, ma siamo a due passi da una impresa, un piazzamento europeo! In crescita, pronti, brutti e cattivi, anche se in Coppa Italia ci arriviamo nettamente più stanchi… ah sto virus! 🙄

Sempre e Comunque Forza Napoli