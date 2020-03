Juric: “A essere sinceri è tutto ridicolo”

L’allenatore dell’Hellas ha espresso la sua opinione sulla questione del “si gioca non si gioca” che non trova soluzione

L’allenatore dell’Hellas Ivan Juric nel post partita ha commentato così la situazione di incertezze legate al mondo del calcio e al prosegui del campionato in riferimento a quando accaduto per Parma -Spal

“Se devo essere sincero, è tutto ridicolo, non è normale, cioè questi cominciano a giocare e poi non giocano, poi giocano un’ora dopo, poi noi stiamo adesso anche qua a un metro uno dall’altro e in partita tutti difendono abbracciati, ci sono tante contraddizioni, per me va bene tutto, l’importante è che ci sia coerenza, che decidono bene, sereni, così c’è grande incoerenza”.