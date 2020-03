Il Newcastle incassa i soldi degli abbonamenti anche a calcio fermo, e i tifosi si infuriano

Il club ha fatto partire gli addebiti automatici come se niente fosse, e ha risposto ai tifosi che non ha intenzione di congelare i pagamenti

Come se niente fosse, i tifosi del Newcastle stanno pagando le rate degli abbonamenti per questa e per la prossima stagione. Anche se non si sa quando questa in corso si concluderà, e quando comincerà la prossima. Gli addebiti diretti degli abbonati sono già partiti in automatico, e i tifosi si infuriano.

Due gruppi organizzati accusano il club di aver rifiutato le richieste di congelamento o sospensione dei pagamenti, nonostante il danno finanziario e l’incertezza sulla pianificazione delle partite causata dall’emergenza per il coronavirus.

I tifosi interessati sono quelli super-fidelizzati, gli abbonati di lungo corso che scelgono di pagare in anticipo come parte di offerte a prezzo fisso, per nove o dieci anni. I tifosi sostengono – scrive il Guardian – che i prelievi dai conti correnti siano già stati effettuati mercoledì. Il club ha rifiutato di commentare.

“La settimana scorsa – scrivono – ha contattato il Newcastle United per esprimere preoccupazioni significative riguardo ai pagamenti degli abbonamenti. Non abbiamo ricevuto risposta. Non vi è alcuna prospettiva che il calcio professionistico possa riprendere presto, data la crisi globale. Troviamo incredibilmente inquietante il fatto che il club continui a farsi pagare dai tifosi durante in questo periodo estremamente difficile. Il Newcastle ci ha contattato oggi e ha dichiarato di non avere intenzione di congelare o ritardare i pagamenti, sia per coloro che pagano annualmente che mensilmente”.