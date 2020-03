Gori: “La Regione non è più sicura di fare l’ospedale da campo in Fiera”

Il sindaco di Bergamo denuncia su Facebook lo stop alla nuova struttura, che avrebbe dovuto decongestionare le terapie intensive cittadine, ormai sature. “La situazione è molto critica, servono idee chiare”

Oggi vi abbiamo raccontato dell’ospedale che si sarebbe realizzato a Bergamo, nell’area della Fiera cittadina. Una misura resa necessaria dal fatto che, in città, non ci sono più posti in terapia intensiva. Sarebbe dovuto partire tra una settimana. Ma non è così. Si è fermato tutto. A denunciarlo, su Facebook, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

In un lungo post che racconta la vicenda scrive:

“Stasera la doccia fredda: il direttore della Protezione Civile di Regione Lombardia chiede di sospendere l’installazione della struttura “che potrà essere ripresa quando si renderà disponibile il personale medico necessario”. Ma come??!

La richiesta di sospensione, arrivata come una doccia fredda, è un preoccupante segno di incertezza e di confusione nella gestione di un’emergenza che richiede idee chiare e decisioni certe. Solo ieri la Regione Lombardia ha comunicato a tutti il “via” all’operazione dell’ospedale da campo. Assolutamente necessaria per dare respiro ai presidi ospedalieri bergamaschi travolti dall’emergenza Covid19. Era chiaro a tutti che un ospedale da campo si poteva realizzare solo avendo certezza rispetto alla disponibilità del personale necessario – medici e infermieri – e delle attrezzature mediche. Se questa certezza non c’era, e a leggere la comunicazione del Direttore Generale della Protezione civile della Regione si capisce che ancora non c’è, non si doveva far partire la macchina, mobilitare risorse, esporre i vertici nazionali della Protezione Civile e le istituzioni locali. Mi auguro vivamente che si tratti solo di uno stop temporaneo e che la soluzione si trovi nelle prossime ore. L’Ospedale Papa Giovanni XXIII è allo stremo è ha assolutamente bisogno di rinforzi o di una struttura di appoggio come quella pensata per la Fiera”.

Stasera, a Bergamo, c’è l’esercito. Per portare le bare delle vittime Covid-19 in altre regioni. Non c’è più posto nemmeno per quelle.