Gazzetta: Marotta risponderà a Del Pino nel Consiglio di Lega

Ma il club ci tiene a spiegare che spostare Juve-Inter a lunedì era impossibile per tre motivi

La Gazzetta dello Sport scrive che Marotta non ha per adesso intenzione di rispondere ufficialmente a Del Pino ma attende di farlo nella riunione convocata in settimana. Ma dal club trapela il fatto che la possibilità di rimandare a domani sera la sfida con la Juve non era mai stata presa in considerazione

Per tre ordini di motivi: primo perché sarebbe andata contro logica, allarme coronavirus scomparso nel giro di 24 ore, dal “non si gioca domenica” al via libera ai tifosi dopo appena 24 ore. Secondo: perché lo Stadium sarebbe stato aperto ai soli tifosi bianconeri, con le conseguenti polemiche del caso. Terzo: lo spostamento a lunedì di Juve-Inter avrebbe comportato lo slittamento a giovedì di Juve-Milan di Coppa Italia, nello stesso giorno di Napoli-Inter, con le possibili rimostranze da parte della Rai che del torneo detiene i diritti tv