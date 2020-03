Gazzetta: lunedì riunione Lega e Aic per discutere del taglio stipendi

Questa volta i calciatori sono chiamati in prima persona a contribuire affinché il sistema calcio possa andare avanti. La questione del taglio degli stipendi per salvare i bilanci delle società è attualmente al vaglio e lunedì ne parleranno la Lega e l’Associazione calciatori. Al vaglio purtroppo solo ipotesi dal momento che le reali sorti del campionato, se e quando si potrà riprendere a giocare, dipendono solo dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

Le possibilità che verranno illustrate lunedì sono due, come riporta la Gazzetta dello Sport. Una che riguarda il congelamento degli stipendi

I giocatori sono dipendenti dei club, pagati per le loro prestazioni: “producono” allenamenti e partite, ma la loro attività è ormai da giorni azzerata. La sospensione dei pagamenti sarebbe relativa ai giorni di inoperosità fino all’8 marzo i giocatori sono stati impegnati, dunque verrebbero regolarmente pagati.

C’è poi l’ipotesi di scontare gli ingaggi

richiedere ai giocatori uno sconto proporzionale. Esempio: per chi guadagna fino a 100mila euro ci sarebbe un taglio differente da chi ne guadagna fino a 500mila, e differente ancora da chi riceve più di un milione all’anno e così via, fino ad arrivare a una decurtazione percentuale del 30% sugli ingaggi più onerosi. Per quelli, al contrario, sotto i 50mila euro potrebbe intervenire la cassa integrazione o l’estensione di contratti di solidarietà.