Gazzetta: il coronavirus danneggia anche la vendita dei diritti tv

L’impatto economico di un mese di partite a porte chiuse, per i club di Serie A, sarà di circa 20 milioni di euro. Lo scrive Marco Iaria sulla Gazzetta dello Sport. Una cifra che comprende i biglietti delle singole partite e la quota-parte degli abbonamenti, ma che è puramente indicativa.

“Abbiamo calcolato il potenziale danno subito da quelle società che contemplano il rimborso delle tessere stagionali per le partite senza pubblico però non è affatto detto che tutti i tifosi richiederanno l’indennizzo, senza dimenticare le conseguenze derivanti da cause singole o collettive contro quei club che, al contrario, non riconoscono il rimborso nei loro regolamenti”.