Gazzetta: Giuntoli non si ferma, proverà l’assalto a Boga

“La dirigenza napoletana s’è portata avanti col lavoro e già a gennaio ha iniziato a investire per il futuro. De Laurentiis ha comprato giocatori per un centinaio di milioni di euro. L’attività di Giuntoli è stata premiata dagli arrivi di Andrea Petagna, rinforzo per l’attacco, e da quello di Amir Rrahmani per la difesa. Giovani di prospettiva, sui quali dovrà lavorare Gattuso per renderli funzionali al progetto. Loro due vanno ad aggiungersi a Demme, Lobotka e Politano che già sono operativi, mentre a giugno il diesse proverà l’affondo per Jeremie Boga del Sassuolo”