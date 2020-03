Gazzetta: De Laurentiis ha imposto due clausole ad Ancelotti per liberarlo

Nessun giudizio pubblico sulla squadra azzurra, e in caso fosse interessato ad acquistare qualcuno della rosa del Napoli, deve chiamare direttamente il presidente

È stato un addio civile nonostante sia stato comunicato all’ultimo minuto, quello tra Ancelotti e De Laurentiis, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport. I due si sono sentiti dopo la partenza del tecnico emiliano anche per gli auguri di Natale, ma soprattuto per la firma di Carlo con l’Everton e relativi motivi contrattuali. In quell’occasione il presidente ha voluto aggiungere due postille prima di lasciarlo libero

“Fra le clausole del divorzio, il presidente del Napoli è riuscito anche a garantirsi due aspetti importanti: che il tecnico non dia giudizi pubblici specifici sulla squadra azzurra, e che in caso fosse interessato ad acquistare qualcuno della rosa del Napoli, debba chiamare direttamente il presidente”.