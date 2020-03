Gazzetta: Boban-Milan situazione surreale, finiranno in tribunale

Ieri Gazidis è rimasto da solo perché Massara e Maldini non erano presenti. Entrambi resteranno in carica fino a fine stagione

Tra il Milan e Boban è scontro totale.

Scrive così oggi la Gazzetta dello Sport sulla situazione in casa Milan, profilando che la questione tra i due finirà in tribunale

Spazio al tribunale quindi, dove Boban chiamerà la controparte: la “risoluzione del contratto” decisa dal Milan con effetto immediato è di fatto un licenziamento per giusta causa.

Situazione surreale anche ieri, riporta la rosea, dove Gazidis è rimasto da solo perché Massara e Maldini non erano presenti. Entrambi resteranno in carica fino a fine stagione per poi dire addio al club rossonero