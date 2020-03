Donadoni: “I miei giocatori sono in ansia. Hanno i parenti chiusi in casa per paura del Coronavirus”

Il tecnico dello Shenzhen al Giornale di Lecco: “Il mio problema maggiore sarà proprio gestire questa loro inquietudine”

Dopo il posticipo dell’inizio del campionato cinese da febbraio ad aprile, a causa del Coronavirus, al Giornale di Lecco ha parlato Roberto Donadoni. Il tecnico dello Shenzhen è in Italia, ma sta per raggiungere la Spagna per il ritiro pre-stagionale della squadra.

“I miei giocatori mi hanno fatto sapere che sono un po’ in ansia poiché i loro parenti sono rinchiusi in casa per evitare pericoli di contagio. Il mio problema maggiore sarà proprio gestire questa loro inquietudine, lavorando prima di tutto sul piano umano e psicologico. Il Coronavirus preoccupa anche da noi, ma penso che stiamo ingigantendo un po’ il problema. Dobbiamo provare anche noi, uniti e compatti, ad evitare il diffondersi di questo virus”.