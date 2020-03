Diario As: «Lo spogliatoio non considera Setién all’altezza del Barcellona»

Il tecnico, a 50 giorni dal suo insediamento, viene considerato inadatto. Sotto accusa il comportamento del vice e la sostituzione di Vidal nel clasico

Tre sconfitte. Il caos. E “la vittima ha un nome e un cognome: Quique Setién”. Il Barcellona che era arrivato in ripresa al San Paolo è tornato in patria ed è di nuovo affondato nelle sabbie mobili delle polemiche incrociate: la campagna acquisti sbagliata, la programmazione, la spaccatura tra squadra e dirigenza. Ma la sconfitta col Real Madrid ha aperto anche un fronte inedito: il tecnico non ha più la fiducia dello spogliatoio.

Ne scrive As: Setién sta attraversando il suo momento peggiore da quando è arrivato sulla panchina del Barca, ormai 50 giorni fa. Anche a Catalunya Ràdio ne sono certi: per i senatori il Barcellona gli va troppo largo, è una realtà non a sua dimensione.

La crepa tra giocatori e staff tecnico è iniziata dopo la sconfitta contro il Valencia (2-0) al Mestalla, il 25 gennaio. E anche se il vero responsabile della “crisi”, per i giocatori, resta la dirigenza, il comportamento in panchina del secondo di Setién, Sarabia, contro il Real non è piaciuto ai giocatori.

In ogni caso, non incolpano principalmente Setién della situazione attuale della squadra, ma puntano invece direttamente sui responsabili della gestione dello sport. Al punto che per alcuni, gli errori nel processo decisionale che sono stati commessi dopo aver perso con l’Atlético de Madrid nella Supercoppa saudita, hanno completamente annullato la squadra.

Inoltre alcuni giocatori avrebbero parecchio criticato il cambio di Arturo Vidal nel clasico, considerato un errore che ha portato poi la squadra alla sconfitta.