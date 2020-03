Corriere: la Lega pensa di chiudere il campionato in un mese giocando ogni 3 giorni

Oggi la riunione in programma. Una delle ipotesi è di ripartire con il campionato a inizio maggio e chiuderlo entro il 30 giugno, data in cui scadono i contratti dei giocatori

Oggi è in programma un’assemblea della Lega Serie A per capire cosa fare del nostro campionato di calcio. Per ora è tutto fermo, ma bisogna capire come ripartire e soprattutto trovare soluzioni plausibili in considerazione del fatto che lo stop potrebbe essere più lungo di quello ipotizzato finora. Il Corriere della Sera scrive quali sono le ipotesi. Una di queste è la seguente.

“far ripartire il campionato a inizio maggio e provare a chiuderlo entro il 30 giugno, data in cui scadono i contratti dei giocatori. Di fatto si giocherebbe ogni tre giorni. Playoff e playout sono invece l’ultima chance. Tutto questo se la situazione migliorerà. Perché altrimenti il problema si sposterà sui possibili mancati introiti dei diritti tv e sugli stipendi dei calciatori da pagare. In che modo non si sa”.