Corriere: Gattuso spinge per il rinnovo di Zielinski

Nell’incontro di ieri a Castelvolturno si è parlato del rinnovo dell’allenatore ma anche dei giocatori da confermare

Ieri il summit tra De Laurentiis e Gattuso per tracciare la strada per il futuro del Napoli. Si è parlato di un possibile rinnovo per l’allenatore, ma anche di altri temi. Il Corriere della Sera scrive:

“Il presidente ha voluto innanzitutto dare all’allenatore un segnale di fiducia forte, prospettandogli l’intenzione di rinnovargli il contratto per altri due anni e avviare il discorso sui piani per la prossima stagione. Gattuso ha «spinto» per il rinnovo di Mertens (già avviato il discorso con il giocatore) e si è speso anche per Zielinski”.

All’incontro di ieri ne seguiranno altri, scrive il quotidiano. Adesso toccherà agli avvocati proseguire il discorso.

“La condivisione dovrà essere ampia e all’incontro di ieri ne seguiranno altri. Per ora una prima ma importante chiacchierata, che andrà approfondita con gli avvocati (ieri con De Laurentiis c’era anche l’ad del club, Andrea Chiavelli) e soprattutto con il procuratore di Rino, Jeorge Mendes, già artefice del primo contatto a novembre con il Napoli, prima che subentrasse a Carlo Ancelotti”.