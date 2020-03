Ci sono le ronde della polizia per assicurarsi che venga rispetto il divieto di non uscire. È vietato anche incontrare i vicini

Coronavirus, Madrid vieta di andare a trovare i familiari e di uscire per fare sport.

In Spagna l’emergenza coronavirus è ormai indiscutibile. Ottomila contagi, 292 morti. Ronde della polizia in strada per assicurarsi che tutti osservino il divieto di uscire a mano che non si tratti di andare al lavoro o di compiere attività particolarmente urgenti.

A Madrid non si può uscire per praticare sport. È stato messi nero su bianco. Non si può passeggiare, non si può andare a trovare i propri familiari né i vicini.

🔴 AVISO IMPORTANTE 🔴 En cumplimiento del estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación por la evolución del #COVID19, el Ayuntamiento pide a la ciudadanía el cumplimiento estricto las medidas tomadas 👇 #YoMeQuedoEnCasa #SéResponsable #Coronavirusmadrid pic.twitter.com/QVkRNZXZYa — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) March 15, 2020

🔴 AVISO IMPORTANTE 🔴 En cumplimiento del estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación por la evolución del #COVID19, el Ayuntamiento pide a la ciudadanía el cumplimiento estricto las medidas tomadas 👇 #YoMeQuedoEnCasa #SéResponsable #Coronavirusmadrid pic.twitter.com/QVkRNZXZYa — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) March 15, 2020