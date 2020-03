CorMez: c’era l’arbitro nella partitina di Gattuso che ha acciaccato tre giocatori

Durante l’allenamento di ieri a Castel Volturno, Rino Gattuso ha voluto una partitina intensa. Che però ha lasciato tre giocatori del Napoli acciaccati, Insigne, Demme e Maksimovic. Oggi il Corriere del Mezzogiorno fornisce alcune curiosità su quanto accaduto. In campo era presente anche un arbitro.

“Gli azzurri si sono affrontati in una partitella in famiglia di due tempi di 25 minuti. Due ragazzi di Primavera e Under 17 hanno completato le due squadre con la presenza di un arbitro che testimonia la serietà che Gattuso ha dato a questa sfida d’allenamento. Insigne ha realizzato l’unico gol ma ha disputato solo un tempo come Maksimovic a causa di un risentimento muscolare. Anche Demme non ha giocato nella ripresa per una contusione ad un ginocchio”.