«Cerchiamo mascherine in tutto il mondo. Fermo da giorni, a Istanbul, un cargo con 150mila pezzi»

L’appello dell’Ats di Bergamo. Mancano anche medici e infermieri: «Molti sono malati. Ma c’è anche paura. A chi è nelle condizioni di rientrare chiediamo di farlo»

Il direttore dell’Ats di Bergamo Massimo Giupponi denuncia all’edizione locale del Corriere della Sera l’assenza di mascherine.

«Stiamo cercando mascherine in tutto il mondo. Abbiamo un cargo con 150 mila pezzi fermo da giorni a Istanbul: ci continuano a chiedere documentazione e non riusciamo a sbloccarlo».

«Un altro cargo è pronto in Cina e abbiamo disposto un ordine in Sud America. In Italia abbiamo contattato una ditta che ha riconvertito la sua produzione».

Ma non solo mascherine. A Bergamo scarseggia anche il personale sanitario, sia medici che infermieri.

Giupponi, a tal proposito, dichiara:

«Sappiamo che molti sono malati. Ma c’è anche paura. A chi è nelle condizioni di rientrare chiediamo di farlo».