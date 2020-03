Ansa: la Terapia intensiva di Bergamo non ha più posti

Ecco cosa scrive il Corriere di Bergamo

Dodici nuovi posti letto, ricavati in un reparto di degenza che finora non era stato toccato dalla riorganizzazione: questo il numero che rappresenta l’ennesimo passo in avanti, nell’ambito di uno sforzo immenso, da parte dell’Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni, per la lotta al coronavirus.