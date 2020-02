Un dirigente del Taranto ha ricevuto una testa di animale mozzata

Il messaggio minaccioso diretto al direttore generale, già minacciato al termine della gara col Foggia

Una testa di animale mozzata, e una busta indirizzata a “DS sporco barese”. Il messaggio minaccioso diretto a Vincenzo De Santis, direttore generale e sportivo del Taranto, è stato rinvenuto nei pressi di un locale della città pugliese.

In una nota la società, che milita in serie D, esprime solidarietà al dirigente “oggetto di una vile e vergognosa minaccia” per la “scritta offensiva inequivocabilmente diretta a De Santis e una testa di animale”.

De Santis era stato contestato domenica scorsa al termine della partita casalinga contro il Foggia, persa dai tarantini. “Un altro folle avvertimento a due mesi di distanza dal primo episodio – prosegue la societa’ rossoblu – ai danni di Gino Montella. È il momento di dire basta. Tutte le componenti del calcio tarantino devono adoperarsi per evitare derive violente, che continuano a turbare l’ambiente e a rovinare l’immagine della città”.