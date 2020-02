Ugolini: Per Brescia Mertens e Demme insostituibili. Ballottaggio tra Meret e Ospina

Sky, Ugolini: “Demme è imprescindibile per il Napoli! Vlahovic? Bisogna fare prima chiarezza sul futuro di Milik e Mertens”

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle probabili scelte di Gattuso per la gara contro il Brescia

Il Napoli avrà scelte obbligate in difesa. C’è un ballottaggio in porta perché Meret dovrebbe aver recuperato. A centrocampo penso che Demme sia imprescindibile. Se tutto è andato a posto credo che Allan possa avere un po’ di spazio, in vista del Barcellona. Un po’ di turnover si potrà vedere a Brescia. Se Insigne ha risolti i problemi al ginocchio per me può giocare. Mertens è insindacabile. Aprirei il ballottaggio a destra tra Callejon e Politano.

Vlahovic?

“Mi piace molto. Ha carattere, personalità, forza. È un giocatore importante. Il Napoli dovrà fare un discorso attaccante in futuro. Abbiamo aperto i discorsi di rinnovo per Mertens e Milik. Per Llorente invece il discorso è differente, sta vivendo una stagione ai margini dopo la partenza con Ancelotti. Bisognerà prima fare chiarezza su Mertens e Milik e poi pensare a Vlahovic”.

Tonali o Castrovilli?