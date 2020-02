Tuttosport: Hysaj fa rifiatare Rui. A Brescia, invece, prenderà il posto di Di Lorenzo

Due le novità contro il Cagliari rispetto alla partita di Coppa Italia. Il ritorno di Insigne, al posto di Elmas e l’albanese come rimpiazzo per chi ha giocato tante partite di seguito

Su Tuttosport la possibile formazione che Gattuso sceglierà oggi per scendere in campo contro il Cagliari. Le novità, rispetto alla squadra che ha consentito la vittoria sull’Inter in Coppa Italia, sono sostanzialmente due. Innanzitutto il ritorno di Insigne, al posto del quale, mercoledì, ha giocato Elmas. E poi il rientro di Hysaj. L’albanese permetterà a Mario Rui di riposare. Sempre lui sarà in campo con il Brescia e a riposare toccherà a Di Lorenzo.

“Due novità rispetto all’undici che ha espugnato mercoledì il Meazza: Insigne al posto di Elmas e Hysaj esterno sinistro per far tirare il fiato a Mario Rui. Poi, a Brescia l’albanese dovrebbe permettere di riposare all’instancabile Di Lorenzo”.