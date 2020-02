Terzo infortunio muscolare per Jordi Alba che salterà Napoli-Barcellona

Stavolta alla gamba destra. Si aggiunge agli infortunati Suarez e Dembélé. Non giocherà nemmeno il primo marzo contro il Real Madrid

Si allunga la lista degli infortunati del Barcellona in vista del doppio confronto di Champions contro il Napoli. L’ultimo arrivo è Jordi Alba il terzino sinistro che ieri ha lasciato il campo in lacrime dopo appena 22 minuti per un problema muscolare all’adduttore destro. Il Barcellona ha poi battuto il Getafe 2-1. Il club ha confermato la lesione muscolare, non si è però sbilanciato sui tempi di recupero. Il Mundo Deportivo scrive che salterà l’andata col Napoli e il clasico del 1° marzo al Bernabeu.

Al posto di Jordi Alba è entrato Junior Firpo che è stato decisivo nell’azione del secondo gol firmato da Sergi Roberto. In lista Champions Sétien ha anche Akieme del Barcellona B.

Jordi Alba si aggiunge agli infortunati Suarez e Dembélé.

Per lui si tratta del terzo infortunio in questa stagione. Scrive il Mundo deportivo che

essendo un calciatore molto esplosivo, Jordi Alba è incline a lesioni muscolari. Questa stessa stagione è stato già due volte vittima di infortuni al bicipite femorale sinistro. Entrambe le volte si è infortunato in Champions. La prima volta contro il Borussia Dortmund in Germania. E saltò quattro partite. La seconda contro lo Sparta Praga ed è rimasto fermo 37 giorni con sei partite saltate.

Stavolta si tratta di un altro muscolo, quello della gamba destra. È il quindicesimo infortunio subito da Jordi Alba dalla stagione 2013-14.