Sky rettifica: il rimborso dei biglietti di Napoli-Barcellona non c’entra col coronavirus

In un primo momento sulla pagina live di aggiornamento sull’epidemia la notizia era stata messa in relazione alla paura della diffusione del virus

“Non esiste alcuna indicazione particolare legata alla giornata per l’annullamento dei biglietti. Escludiamo in ogni modo alcun legame con la vicenda coronavirus e non esiste alcuna emergenza a Napoli, dove la partita si svolgerà regolarmente e con il grande pubblico del San Paolo”.

Così Sky rettifica parzialmente la notizia pubblicata sulla pagina live di aggiornamento sull’epidemia del sito, nella quale aveva messo in relazione la procedura di annullamento dell’acquisto dei tagliandi con i timori della diffusione del virus.

“Restano anzi in vendita alcuni biglietti per la grande sfida di stasera, ed è possibile acquistarli presso i rivenditori abituali. Pertanto ci scusiamo sentitamente con i lettori del nostro sito per aver dato in precedenza un’informazione non corretta”, conclude la nota di Sky.