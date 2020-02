Sky: per Manolas allenamento pomeridiano appena rientrato a Napoli

Il difensore, che era andato in Grecia per la nascita della figlia, non ha voluto rinunciare ad un altro giorno. Non vuole perdere il posto da titolare

Kostas Manolas è rientrato a Napoli. Dopo essere volato in Grecia per la nascita della figlia, saltando l’allenamento di ieri, il difensore greco oggi ha fatto ritorno a Castel Volturno. Lo riferisce Sky.

Manolas si è allenato solo nel pomeriggio. Per lui lavoro personalizzato. Il greco non vuole perdere tempo. E’ deciso a guadagnarsi la maglia da titolare contro il Lecce, domenica. Per questo motivo non ha voluto saltare un’altra seduta di allenamento