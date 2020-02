Sky: Napoli-Torino, Di Lorenzo verso la panchina

Sugli esterni dovrebbero posizionarsi Hysaj e Mario Rui, mentre al centro la coppa Manolas-Maksimovic

Pochi dubbi di formazione per Gattuso per quanto riguarda la gara di questa sera contro il Torino. Centrocampo rivoluzionato come conferma Sky e attacco come da previsioni. Secondo Massimo Ugolini, ci saranno novità in difesa, Di Lorenzo dovrebbe avere un turno di riposo e sugli esterni dovrebbero posizionarsi Hysaj e Mario Rui, mentre al centro ancora titolare la coppa Manolas-Maksimovic.