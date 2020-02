Sky: Napoli-Lecce, Koulibaly in ballottaggio per il posto di centrale

Nonostante il senegalese sia tornato arruolabile, è più probabile vedere in campo la coppia di centrali formata da Maksimovic e Manolas

Non c’è più emergenza nella difesa del Napoli. Sono rientrati Maksimovic e anche Koulibaly. Ma il senegalese, nonostante sia convocabile per la partita con il Lecce di domenica non è detto che sia in campo.

Lo riferisce Sky Sport. Il difensore del Napoli è guarito, ha ripreso gli allenamenti in gruppo, ma non è certo che Gattuso decida di schierarlo. Più probabile, invece, vedere in campo la coppia di centrali Maksimovic e Manolas. Al momento, secondo quanto dice Sky, il ballottaggio è completamente aperto.