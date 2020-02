Repubblica: Gattuso-Conte, 6 vittorie ciascuno nel derby da calciatori. Da tecnici conduce Conte per 1-0

L’unica volta che i due si sono scontrati da allenatori è stato il 6 gennaio scorso al San Paolo. Finì 3-1 per i nerazzurri. Oggi Gattuso torna da avversario in quello che fu e resta il suo stadio, San Siro

Per Rino Gattuso la partita di stasera non sarà come tutte le altre, scrive Repubblica Napoli. Perché Ringhio, a San Siro, “non sarà mai uno dei tanti”.

Ha giocato nel Milan per 13 anni, dal 1999 al 2012. Poi, sulla panchina del Milan, è tornato a sedersi da allenatore, dal 2017 al 2019.

Stasera avrò di fronte l’Inter, che un tempo era avversaria di derby. Da allenatore Gattuso ha già battuto l’Inter. Fu in Coppa Italia, con un gol firmato da Cutrone che valse la qualificazione alla semifinale.

Da giocatori, Conte e Gattuso si sono affrontati molte volte e hanno diviso le vittorie in modo equo, 6 ciascuno. Da allenatori, finora, una volta sola, il 6 gennaio al San Paolo e quella volta vinse l’Inter per 3-1.

I due tecnici si stimano e lo hanno più volte ammesso, anche se sono tatticamente molto diversi.

Stasera in palio c’è la possibilità di avvicinarsi alla finale di Coppa Italia.

“Il Napoli ci proverà proprio a San Siro, che sarà sempre casa Gattuso”.